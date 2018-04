in foto: Lauren Neilly, 23 anni (GoFundMe).

Aveva chiesto al medico un appuntamento per curare un mal di denti cronico che la tormentava da tempo, insieme ad un piccolo taglio ad un dito che non riusciva a guarire, ma ha scoperto di avere una forma aggressiva di leucemia, quella mieloide acuta, ed ora lotta tra la vita e la morte. E' questa la storia di Lauren Neilly, impiegata in banca irlandese di 23 anni, che è stata già operata d'urgenza al midollo osseo lo scorso 22 marzo e che mai avrebbe immaginato che sintomi così comuni potessero nascondere una diagnosi così devastante.

Una notizia, questa, che ha lasciato sotto choc la sua famiglia ma anche i colleghi, che hanno lanciato una campagna online per raccogliere fondi per permetterle di sottoporsi a tutte le cure necessarie alla sua guarigione. "Sarà durissima – ha detto alla stampa locale la mamma di Lauren, Samantha -. Sono previsti quattro cicli di chemioterapia e soltanto alla fine potremmo capire se hanno funzionato o meno". La ragazza aveva cominciato a sentirsi stanca e sfiancata da un mal di denti cronico. In più, aveva un taglio a un dito della mano che non guariva, così ha chiesto un appuntamento al suo medico ricevendo la tragica diagnosi. La 23enne avrebbe dovuto sposare il prossimo anno il suo fidanzato Ben: "La nostra speranza è che riesca almeno a realizzare questo sogno".