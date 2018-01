È stato ucciso da un infarto sopraggiunto improvvisamente nella giornata di lunedì. Così Ivan De Lorenzo, 46enne cuoco di Auronzo, è morto all’ospedale Ca' Foncello di Treviso. Eppure, come riporta Il Gazzettino, inizialmente l’uomo era convinto di essere stato colto da un’influenza stagionale. Non pensava che quella indisposizione potesse essere l’avvisaglia di un male che lo avrebbe annientato in pochi giorni. Ivan era molto conosciuto ad Auronzo; così come nella frazione di Misurina dove ultimamente lavorava nella pizzeria Edelweiss. “Era un ragazzo d’oro, apprezzato da tutti. E poi era anche un bravissimo cuoco”, lo ricordano gli amici.

Il decorso clinico è stato rapido e drammatico: lunedì il 46enne si era recato dal suo medico per capire l’origine del malessere che lo stava colpendo. Credeva potesse trattarsi di una bronchite, ma in realtà era un attacco cardiaco. Inutile la corsa all’ospedale di Pieve, l’uomo è stato trattato d’urgenza; subito intubato, gli è stato applicato uno stimolatore esterno. I medici hanno poi deciso di trasferirlo nel nosocomio di Treviso dove è stato sottoposta ad ulteriori cure: purtroppo il grave problema cardiaco già in partenza aveva compromesso le sue condizioni: Ivan De Lorenzo Buratta è spirato giovedì, sempre al Ca’ Foncello. Il Corriere delle Alpi fa sapere che i funerali si terranno nel pomeriggio di martedì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina. Al termine della funzione religiosa il corpo verrà cremato per volontà della famiglia. Lunedì alle 20, sempre nella chiesa di Santa Giustina, verrà officiato un Rosario in ricordo di Jvan.