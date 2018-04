Un drammatico incidente si è consumato nella giornata di domenica in Veneto. Un uomo di 68 anni di Pedavana, comune della provincia di Belluno, è morto in seguito a una caduta nel bosco. Si tratta – secondo quanto riportano i quotidiani locali – di Vittore De Zordi, ex infermiere, ex consigliere comunale ed ex segretario regionale della Fp Cgil. L’anziano, da quanto emerso, era uscito di casa in cerca di asparagi. L'allarme è scattato quando i familiari non vedendolo tornare a casa per pranzo hanno allertato i sanitari del Suem 118, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Così è scattata la ricerca nella zona di Lentiai: lì infatti il sessantottenne aveva detto ai familiari che si sarebbe diretto per cercare asparagi. L’uomo era uscito di casa intorno alle 10.30 di domenica e aveva detto che non avrebbe tardato più di un’oretta.

I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo – Molte le persone che per ore hanno cercato De Zordi nel bosco, e alla fine a individuare il corpo dell’anziano ormai senza vita sono stati gli uomini del Soccorso alpino intorno alle 16 del pomeriggio. L'uomo era caduto per una decina di metri in un ripido canale a fianco del sentiero che stava percorrendo. Probabilmente una perdita di equilibrio gli è stata fatale. L'eliambulanza ha subito sbarcato nelle vicinanze medico e tecnico di elisoccorso che però hanno solamente potuto constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi le ferite riportate per la caduta. Una volta ottenuto il via libera dalla magistratura la salma è stata ricomposta e trasportata a valle. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.