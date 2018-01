Ha indossato un giubbotto antiproiettile, si è armato e si è presentato davanti ad un autolavaggio della sua zona dove ha iniziato a fare fuoco sui presenti, facendo una strage. È accaduto domenica mattina a Melcroft, Saltlick Township, una città rurale a circa 90 chilometri a sud-est di Pittsburgh, nello stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti. Autore del massacro un ventottenne della zona, Timothy Smith, che dopo aver ucciso quattro persone e ferito una quinta, si è sparato un colpo di pistola alla testa. Ad essere colpito è stato un gruppo di amici che si erano fermati temporaneamente nel parcheggio davanti al'autolavaggio.

Quando la polizia è giunta sul posto, a terra giacevano i corpi senza vita del ventisettenne William Porterfield, della venticinquenne Chelsie Cline, della ventitreenne Courtney Snyder e della ventunenne Seth Cline sono stati tutti uccisi. Delle quattro vittime, due sono state colpite mentre erano ancora all'interno di un pick-up verde, mentre le altre due sono state freddate nel parcheggio dell'autolavaggio, lo ha confermato la polizia locale spiegando che l'aggressore era pronto a uccidere e a difendersi visto che è arrivato indossando un giubbotto antiproiettile.

Solo ferita perché si è finta morta, invece, un'altra giovane donna del gruppo rimasta sui sedili posteriori del'auto. L'aggressore invece all'arrivo dei soccorsi era ancora vivo ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove però è stato dichiarato clinicamente morto. Le autorità locali non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali sul movente dietro il brutale delitto ma alcuni parenti delle vittime hanno rivelato che l'uomo avrebbe agito per gelosia e vendetta. In particolare la sorellastra di Chelsie Cline, Sierra Kolarik, ha dichiarato a un quotidiano locale che Smith era un ex fidanzato di Chelsie che era stato lasciato ma che da allora aveva sviluppato un'ossessione per la giovane e da tempo la perseguitava.