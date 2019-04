Una scoperta disgustosa è stata fatta da una donna cinese che, dopo aver ordinato del pollo in un ristorante McDonald's di Pechino, ha scoperto che al pezzo di carne erano ancora attaccate delle piume. La donne era insieme a sua figlia e se n'è accorta proprio perché la bambina, dopo aver dato un morso, ha rischiato di soffocare: quando ha sputato il boccone ha scoperto che era pieno di piume che, evidentemente, non erano state correttamente eliminate.

Disgustata, la donna ha vivacemente protestato contro il titolare del ristorante McDonald's pechinese il quale, dopo essersi scusato, le ha offerto come risarcimento in denaro pari a dieci volte il prezzo del panino appena ordinato. La donna non solo ha rifiutato l'offerta, ma ha anche diffuso le fotografie sui social network denunciando quello che era accaduto alla figlia e invitando la multinazionale dei fast food a prestare la massima attenzione alla qualità dei prodotti distribuiti.