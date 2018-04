Si era svegliato di buon'ora e, approfittando della bella giornata, si era immesso nel bosco con un solo pallino in testa riuscire a trovare più funghi possibile. Invece un un cercatore di Castello di Serravalle (Valsamoggia) si è imbattuto in un'avventura agghiacciante ed ha rinvenuto dei resti di uno scheletro umano.

Dopo aver dato l'allarme ai carabinieri sul posto si sono portati gli uomini della sezione investigazioni scientifiche di Bologna e, stando a quanto fatto emergere da fonti investigative, le ossa potrebbero appartenere a Genoveffa Poli, 91enne con problemi di salute, che si era allontanata da casa il 2 giugno del 2013 per la consueta passeggiata pomeridiana, ma che non era mai più ritornata.

I resti dello scheletro sono stati trovati all’interno di una boscaglia situata nelle vicinanze di via Parviano. Sul posto sono stati rinvenuti anche i vestiti che l’anziana donna indossava al momento della scomparsa, quando la zona era stata battuta per svariati giorni dai militari dell'Arma, volontari e Protezione civile, senza che tuttavia le ricerche dessero esito positivo. Della scomparsa dell'anziana si era occupata anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto", ma anche in quel caso non era giunta nessuna segnalazione utile. Probabilmente le forti piogge e gli smottamenti degli ultimi tempi hanno favorito il ritrovamento delle spoglie, mentre sulle cause del decesso l'ipotesi largamente condivisa è che non si sia trattato, comunque, di un episodio di morte violenta.