Un botto fragoroso ha spaccato la serenità del primo mattino dei residenti nel quartiere di via Ancona, vicino al circolo Settebello, a Chiaravalle. Un incidente stradale avvenuto intorno alle 7,20, quando un uomo di 40 anni alla guida di una Fiat Seicento di colore grigio metallizzato ha perso il controllo della sua vettura finendo per scontarsi contro due mezzi in sosta: una Fiat Panda nera di proprietà di una signora che risiede nella stessa via Ancona e un camioncino di proprietà della ditta Marcantonio che ha sede nello stesso quartiere. Secondo le testimonianze dei residenti, l’uomo alla guida della Seicento si è poi allontanato come se nulla fosse dal luogo dell’incidente da lui provocato, lasciando la sua auto incustodita in mezzo alla strada, praticamente incastrata nella Fiat Panda che ha riportato danni molto seri, così come il furgonato.

Stando a quanto scrivono i media locali, il 40enne, originario di Chiaravalle, era andato a comprare delle paste per la colazione da riportare a casa, ma nel tragitto si sarebbe evidentemente distratto, finendo per perdere di controllo della macchina. L’uomo sarebbe ritornato sul posto solo dopo diverso tempo, per attribuirsi le responsabilità dell’accaduto e riferire le sue generalità alla polizia municipale che nel frattempo erano giunta sul posto per i rilievi del caso. Alcuni testimoni hanno detto che si sarebbe allontanato per raggiungere la sua abitazione per tranquillizzare i familiari. Inevitabili i disagi della zona dell’incidente: la strada che consente l’accesso al centro storico è stata interdetta al traffico per quasi un’ora.