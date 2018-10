Quando si è imbattuto per la prima volta in quella roccia particolare roccia dalla forma così strana ha pensato che fosse carina da tenere in casa come complemento di arredo così per oltre trenta anni l'ha usata come un semplice fermaporta nella porpora abitazione senza sapere che in realtà aveva un valore di circa 100mila dollari. È l'incredibile scoperta di un uomo statunitense dello stato del Michigan che ora è pronto a vendere la roccia per ricavarci un inatteso profitto. L'uomo, che vuole rimanere anonimo, ha raccontato di esserne entrato in possesso nel 1988 quando acquistò una fattoria a Edmore, a circa 30 miglia a sud-ovest di Mount Pleasant. Girovagando per la proprietà, scoprì la strana roccia che i contadini dicevano essere un vecchio meteorite che stava li dagli anni '30 e decise di portarla via.

Lo ha tenuto con sé per tre decenni fino a quando non ha visto in tv un programma che parlava di persone che trovavano e vendevano pezzi di meteoriti. A questo punto ha pensato di farlo analizzare per capire se potesse valere qualcosa scoprendo che era un pezzo rarissimo. "È l'esemplare più prezioso che abbia mai avuto nella mia vita, sia sul piano scientifico che economico", ha spiegato l'esperta della Central Michigan University che ha analizzato la roccia. I test hanno stabilito che si tratta di un meteorite composto dall'88,5% di ferro e dall'11,5% di nichel. Si tratta del sesto più grande ritrovamento registrato nel Michigan. Se la vendita andrà a buon fine, l'uomo ha accettato di dare il 10% del ricavato all'università per lo studio delle scienze della terra e dell'atmosfera.