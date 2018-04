Invece di prendersi cura dei pazienti affetti da problemi psichici che le erano affidati, avrebbe cercato in tutti i modi di soggiogarli per renderli più docili e infine farne i suoi schiavi sessuali. Questa le pesantissime accuse nei confronti di una assistente sociale statunitense di Elgin, nello Stato dell'Illinois, arresta dalla polizia locale e ora sotto processo per diversi reati connessi ai comportamenti scorretti e a sfondo sessuale durante il suo lavoro in un Centro di salute mentale della zona. L'arresto della 53enne Christy Lenhardt è scattato alla fine di un'indagine interna a sua volta avviata a seguito delle denunce di alcuni pazienti e dei loro famigliari.

In particolare la donna è accusata di aver costretto un giovane paziente con problemi mentali ad avere incontri sessuali con lei nel suo ufficio e nella sua camera da letto all'interno della struttura statale per quasi tre anni."Visito mio figlio tutti i giorni ogni fine settimana e sapevo che qualcosa non andava" ha raccontato la madre del giovane. Secondo l'accusa quando l'uom ha detto che voleva smettere di vedere Lenhardt, lei si sarebbe vendicata dicendo al suo team che era paranoico e bisognoso di farmaci più forti. Il caso più eclatante però sarebbe solo l'ultimo di un serie di denunce che nel tempo avevano interessato al donna negli anni precedenti senza però che nessuno le prendesse in considerazione. Un altro paziente ad esempio ha affermato che Lenhardt gli aveva fatto avance sessuali già dalla prima volta che si era presentato nel centro.