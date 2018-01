Nel giornalismo si usa spesso dire che se un cane morde un uomo non si tratta, in fondo, di una notizia bensì di un episodio potenzialmente normale. A destare curiosità nei lettori, semmai, è se un uomo morde un cane. Ed è proprio quello che è accaduto nel New Hampshire, nella parte orientale degli Stati Uniti, dove un uomo stava tentando di scappare dalle forze di polizia locali. Nel tentativo di evitare l’arresto il fuggitivo aveva provato a nascondersi sotto ad una pila di vestiti. Ma il fiuto non ha ingannato il quattrozampe in dotazione all’unita della polizia di Boscawen impegnata in questa operazione. Il cane ha ben presto trovato il fuggiasco; l'animale però non poteva minimamente sospettare che sarebbe suo malgrado diventato il protagonista insolito di questa vicenda. Infatti il malintenzionato le ha provate proprio tutte per far andare via l'animale ed allontanarlo da lui, finendo perfino con il prenderlo a morsi. Il cane, il cui nome è Veda, non ha riportato gravi conseguenze ed è anzi già tornato in servizio dopo un breve riposo, mentre l’aggressore che stava cercando in tutti i modi di sfuggire alla giustizia è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto Veda è un membro effettivo delle forze dell’ordine, oltre che di aggressione.