Ancora tutta da accertare dinamica, movente e responsabile di chi ha disposto i corpi senza vita di due gemelli in una valigia viola, trovata in un fossato lungo la County Road 602 a Wynne, in Arkansas, Stati Uniti. Al momento le autorità stanno procedendo all'interrogazione dei locali, in cerca di qualche testimone che possa aiutare ad indirizzare le indagini. Altre indicazioni fondamentali potranno venire dall'autopsia, prima di tutto per chiarire se i gemelli siano morti prima o dopo essere stati chiusi nella valigia.

"È difficile comprendere…", dice un abitante della zona all'emittente WREG, "voglio dire… non saprei immaginare perché uno debba abbandonare due bambini così piccoli". Jeffrey Nichols, il sergente a capo dell'indagine, ha riferito che nelle ore successive al ritrovamento sono stati già invitati nei suoi uffici diversi soggetti che potrebbero fornire informazioni preziose per ricostruire le ore che precedono l'omicidio. Santia Wallace, residente a Wynne e ascoltata sempre da WREG, si rivolge all'ipotetico assassino, immaginando forse un genitore, "avresti potuto portarli a una stazione dei Vigili del fuoco, non so, qualcosa del genere. Non bisogna uccidere nessun bambino… io sono qui, che di figli ne vorrei e tu, cosa fai? Li uccidi… ma come si fa?".