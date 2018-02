Un treno che trasportava alcuni membri del Congresso statunitense ha urtato un camion della spazzatura mentre si dirigeva da Washington in West Virginia, dove era in programma un convegno. Il bilancio è di un morto (l'autista del mezzo) e di tre feriti. A bordo anche Paul Ryan, lo speaker della Camera del Congresso. L'incidente è avvenuto a poche ore dal discorso sullo stato dell'Unione di Trump pronunciato al Congresso. "Ho visto come un rimorchio trainato da un trattore che trasportava rifiuti che è stato urtato dal treno", ha raccontato alla Cnn il deputato repubblicano John Faso. I politici membri del Congresso a bordo del convoglio partito da Union Station, a Washington, erano tutti repubblicani e si stavano dirigendo a uno dei tradizionali ritrovi del partito, la tre giorni di Greenbrier, in West Virginia. All'evento sono previsti gli interventi del presidente Donald Trump e del vicepresidente Mike Pence.

I media statunitensi hanno spiegato che tra i membri del congresso che stavano viaggiando a bordo del treno diversi erano medici. Tra questi anche Brad Wenstrup, Repubblicano, che subito dopo essere uscito dal convoglio si è adoperato per soccorrere i viaggiatori feriti. Altri medici che hanno fatto la stessa cosa sarebbero stati Michael Burgess, del Texas, Phil Roe del Tennessee, Larry Bucshon dell'Indiana, Roger Marshall del Kansas e il senatore Bill Cassidy, R-La. Anche questi ultimi sono membri del Congresso.

Stando a quanto finora accertato l'incidente si sarebbe verificato perché il camion della spazzatura avrebbe tentato di attraversare i binari nonostante si stessero abbassando le sbarre di un passaggio a livello. In quel momento il treno procedeva ad alta velocità e l'impatto è stato inevitabile.