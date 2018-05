Tre studentesse statunitensi si sono qualificate alla fase finale di una competizione organizzata dalla Nasa e dedicata ai giovani inventori delle scuole superiori americane: le tre, in particolare, hanno avuto il merito di mettere a punto un sistema per il filtraggio dell'acqua del loro istituto, contaminata dal piombo. La fase finale della competizione avrebbe dovuto prevedere una votazione pubblica sul sito del concorso e per questo, le tre giovani della Banneker High School di Washington hanno iniziato a pubblicizzare il loro progetto sui social. Ma qui è iniziato il loro incubo. India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell, tute afroamericane, hanno iniziato a ricevere ondate di insulti razzisti e subito anche un tentativo di sabotare il voto, smascherato dalla stessa Nasa, che ha persino deciso di sospendere la votazione online.

Le tre "scienziate" in erba hanno ottenuto anche molti commenti favorevoli, e parte di questi sono giunti dalla comunità nera che ha visto nelle tre ragazze di 17 anni un nuovo baluardo dei diritti degli afroamericani, un po' come accadde alle scienziate afroamericane Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, che negli anni Sessanta lavorarono per la Nasa, sfidando i pregiudizi legati alla razza e al sesso. Tra i detrattori, alcuni hanno sostenuto che le tre studentesse hanno ottenuto tutti quei consensi esclusivamente per il colore della loro pelle e non per la validità del loro progetto. C'è stato persino chi ha proposto di utilizzare alcuni software per hackerare il sito della Nasa e manomettere il voto.

Sono in totale otto i gruppi finalisti del concorso Nasa Goddard Optimus Prime Spinoff Promotion and Research Challenge (OPSPARC): il vincitore verrà decretato sommando i voti raccolti sul web prima della chiusura delle votazioni a quelli tributati dalla giuria. Chi si aggiudicherà il premio, oltre ad ottenere una borsa di studio, avrà l'opportunità di prendere parte a due giorni di workshop presso il centro Nasa di Greenbelt, nel Maryland.