in foto: La sorella e i genitori della vittima

Strage familiare negli Stati Uniti. Un sedicenne è stato arrestato in New Jersey con l'accusa di aver ucciso i genitori, la sorella e un'amica di famiglia la sera di Capodanno. Secondo quanto riportato da CBS News, le vittime sono: Steven e Linda Kologi di 44 e 42 anni. La sorella del ragazzo Brittany e la 70enne Mary Schultz, che viveva con la famiglia. La tragedia è avvenuta a Long Branch, una cittadina di di 30 mila abitanti sul Jersey Shore. Secondo quanto ricostruito dalle autorità della contea di Monmouth, qualche minuto prima della mezzanotte, il ragazzino ha imbracciato un fucile semi-automatico, di proprietà di un altro membro della famiglia, e ha sparato prima contro il padre e la madre, poi la sorella, uccidendoli. Il giovane poi, poco dopo l'inizio del nuovo anno, ha colpito a morte anche l'anziana amica di famiglia, Mary Schultz, che sembra vivesse nella stessa casa. Sono sopravvissuti al massacro il fratello del 16enne e il nonno. “Hanno abbandonato la casa e si sono salvati”, ha spiegato il procuratore, come riportato da ABC, durante una conferenza stampa.

Al 911 sarebbe arrivata una telefonata circa 15 minuti prima dello scoccare della mezzanotte. La polizia giunta sul posto si è trovata di fronte una scena da film horror e non ha potuto fare nulla per salvare le quattro vittime. Gli agenti hanno recuperato l'arma usata per compiere la strage, ma non è chiaro se siano state trovate altre armi in casa. Così come non è ancora stabilito se nel momento del massacro nella casa fosse presente qualcun altro oltre alle vittime e al killer, scrive la Cnn online. Il teenager, che non ha ancora dato una motivazione alla sua follia omicida, è stato arrestato senza fare resistenza: verrà processato come un adulto e accusato per omicidio multiplo e di possesso illegale di un'arma da fuoco.