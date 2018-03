"Una persona che si sarebbe ferita sparandosi vicino alla Casa Bianca lungo il lato nord della cancellata". L'episodio, riferisce la rete britannica Sky News, ha indotto gli agenti del Secret Service ad isolare la residenza del presidente. Donald Trump non è al momento nella Casa Bianca, dato che si trova da ieri – e come spesso accade nei weekend – in Florida presso il suo resort di Mar-a-Lago. Al momento i principali aggiornamenti sull'accaduto provengono dal profilo Twitter dei servizi segreti.

Il colpo di arma da fuoco è stato udito sul lato nord della strada che costeggia la residenza presidenziale. Lo Us Secret Service ha già precisato che si conta soltanto una persona ferita, che peraltro è la stessa che ha sparato. Si tratta di un uomo che si è autoinflitto il colpo di arma da fuoco. Il personale medico sta soccorrendo la vittima, mentre il traffico pedonale e veicolare intorno alla White House è stato chiuso in attesa di chiarire l'accaduto.