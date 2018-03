Ennesima sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. Stando a quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea di St. Mary alla Nbc, alcune persone sarebbero rimaste ferite alla Great Mills High School. Il liceo, a un centinaio di chilometri di Washington e frequentato da oltre millecinquecento studenti, è stato subito isolato. "La scuola è in lockdown e l'evento è contenuto", ha scritto sul proprio sito web l'amministrazione del sistema scolastico della contea. La situazione è "fluida", ha riferito un portavoce dell'ufficio dello sceriffo locale, che ha chiesto ai genitori degli studenti di non recarsi a scuola, ma di dirigersi in un istituto vicino, a Leonardtown.wn. Almeno tre persone sarebbero state trasportate negli ospedali locali, incluso lo sparatore, non è ancora chiara la loro condizione.

Dopo l'allarme, la polizia ha evacuato classe per classe tutti gli studenti presenti al momento degli spari, ha riferito la Cnn, citando lo studente Jonathan Freese, che ha raccontato di trovarsi in classe per la lezione di matematica quando la scuola è stata chiusa. Gli agenti sono entrati nelle aule per scortare fuori dall'istituto i ragazzi.

Le precedenti sparatorie nelle scuole USA

Solo il mese scorso, la strage alla scuola superiore a Parkland, in Florida, durante la quale sono state uccise 17 persone,mentre 15 sono rimaste ferite. In quell'occasione ad aprire il fuoco fu un ex studente, Nikolas Cruz, 19 anni. Il pluriomicida, che era stato espulso dalla scuola poco tempo prima, è stato arrestato dopo una vera e propria caccia all'uomo. Ma la storia delle stragi nei licei americani è lunga: tra le più recenti, quella dell'Umpqua community College, il 1 ottobre 2015 , con 9 morti e 7 feriti, e quella al Seattle Pacific University, il 5 giugno 2014, in cui una persona è deceduta e tre sono rimaste ferite.