Usa, sparatoria in Maryland, diverse persone colpite. La polizia: “Restate a casa”

Una sparatoria è stata registrata in Maryland, ad Hartford, a nordest di Baltimora, coinvolgendo numerose persone: “Diversi i colpiti, ma ancora non si conosce il numero delle vittime”. La polizia ha invitato i cittadini a restare a casa. Il governatore Logan: “Le nostre preghiere ai soccorritori che per primi sono intervenuti”.