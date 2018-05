Un'altra sparatoria a Nashville, in Tennessee, stavolta in un centro commerciale, l'Opry Mills Mall. Secondo tennessean.com, l'allarme è stato dato alle 14.30 (ora locale, 21.30 in Italia) Un portavoce dei vigili del fuoco di Nashville ha confermato che almeno una persona è stata portata allo Skyline Medical Center "in condizioni critiche". Il centro è stato evacuato e le scuole della zona sono in lockdown. La polizia ha confermato che un sospetto è stato preso in custodia. Dopo le 15.10, la polizia ha annunciato che non sembrava esserci alcuna minaccia imminente.

Solo il 22 aprile scorso Nashville è stato teatro di un'altra sparatoria in cui morirono quattro persone e altre quattro rimasero ferite, due delle quali in modo grave. Un bilancio che poteva essere ancora peggiore se James Shaw, un giovane afroamericano, non avesse trovato il coraggio di agguantare il fucile Ak-15 che il killer teneva in mano, e disarmarlo. Il killer, Travis Reinking, 29 anni, era ricercato e giudicato “armato e pericoloso”.