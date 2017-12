Lunedì sera un uomo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di aver sparato e ucciso la sua fidanzata sedicenne, il cui corpo è stato trovato in un’auto distrutta dopo un incidente. È accaduto a Waterbury, nel Connecticut, e oggi l’uomo – che si chiama Dominique Pittman – è atteso in tribunale. Secondo quanto si legge sui media americani, la polizia è intervenuta sul luogo di un incidente stradale nella serata di lunedì e, nell’auto distrutta, hanno trovato sia la giovane vittima – Evelyse Santiago – che il ragazzo. Lei è stata colpita da almeno tre proiettili prima di schiantarsi con l’auto, e i soccorritori l’hanno dichiarata morta sul posto. Lui, invece, aveva riportato ferite lievi in seguito all’incidente. Non è chiaro – ha fatto sapere la polizia – se Evelyse sia morta per le ferite d’arma da fuoco o per l’incidente. L’uomo è stato rinchiuso in carcere con una cauzione fissata su un milione di dollari

Centinaia di persone hanno partecipato a una veglia per la ragazza – Intanto martedì sera più di cento persone hanno partecipato a una veglia sul luogo dell’incidente per ricordare la vittima. Alcuni dei suoi familiari hanno detto che conoscevano molto bene Pittman dato che l’uomo precedentemente era stato sposato con la sorella di Evelyse e ha avuto tre figli con lei. Attualmente, invece, aveva da quanto emerso una relazione con l’adolescente. “Voglio dire a tutti che Evalyce era il mio angelo. Sono così orgogliosa di lei”, ha detto Wanda Plaza, madre adottiva della ragazza. “Sono distrutta in questo momento perché aveva tante cose che voleva fare nella vita”, ha aggiunto. “Non voglio andare a dormire perché non voglio addormentarmi e poi svegliarmi senza di lei”, ha commentato invece il nonno della ragazza. E ancora, parole toccanti sono state utilizzate dalla zia Christy Rivera: “Era sempre felice, voleva sempre divertirsi”, ha detto la donna, “è pazzesco come l'abbiamo persa, ieri era qui con noi”.