Un uomo mascherato si è introdotto in una casa, armato di coltello, e, dopo essersi nascosto dietro la tenda della doccia, ha violentato una ragazzina di 12 anni prima di darsi alla fuga. E' successo la scorsa settimana a Canarise, sobborgo di Brooklyn, New York, ma la polizia è ancora sulle tracce di un individuo molto pericoloso e che sta terrorizzando tutta la città. Stando a quanto riportato dagli inquirenti, la porta dell'abitazione doveva essere aperta così lui ne ha approfittato per intrufolarsi all'interno.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver fermato la ragazza che stava per entrare in doccia ma non l'aveva visto, essendosi nascosto dietro l'apposita tenda, l'ha gettata a terra togliendole i vestiti e violentandola. Dopo aver lanciato l'allarme, la 12enne è stata trasportata in ospedale dove è stata trattenuta per curare una ferita alla mano, che si era procurata difendendosi dal suo aggressore. Stando alla sua testimonianza, l'uomo che l'ha aggredita aveva sul volto una maschera nera da scii e guanti invernali, oltre ad un marcato accento caraibico. La caccia all'uomo continua.