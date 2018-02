Gravissimo incidente ferroviario nella mattinata di domenica in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Un treno passeggeri delle linee AmTrak e un treno merci della compagnia Csx si sono improvvisamente scontrati nelle prime ore del mattino presso Cayce, nella contea di Lexington, causando morti e feriti. Secondo i media locali che citano fonti dell'ufficio dello sceriffo della contea, il disastro ferroviario avrebbe causato almeno due morti e una settantina di feriti. Sul posto son accorsi numerosi mezzi di emergenza tra polizia, vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e ambulanze che hanno provveduto poi a trasportare i feriti negli ospedali della zona.

Morti e feriti sono confermati anche dai sevizi di emergenza locale. Un portavoce del Lexington Medical Center ha dichiarato a ABC News di aver ricevuto 25 pazienti con lesioni lievi, mentre altri sono stati trasportati al Palmetto Health Center, anche se la momento non si sa quanti siano i feriti gravi. Secondo le prime informatizzi, a bordo del treno passeggeri, che viaggiava tra New York e Miami, c'erano 139 viaggiatori e 8 membri della compagnia ferroviaria. "Il treno 91 Amtrak, operante tra New York e Miami, è entrato in collisine con un treno merci CSX alle 2:35 circa a Cayce, nel Sud Carolina. La motrice principale del convoglio passeggeri è deragliata, così come alcune autovetture, c'erano 8 membri dell'equipaggio e circa 139 passeggeri" ha comunicato la compagnia Amtrak. Lo schianto è stato confermato anche dalla compagnia CSX che però non ha fornito dettagli sul trasporto merci né sui macchinisti impegnati.

Questo purtroppo è solo l'ultimo incidente ferroviario che ha coinvolto un treno Amtrak in poche settimane. A dicembre un treno Amtrak è deragliato nei pressi di DuPont, nello stato di Washington, crollando da un cavalcavia sull'Interstate 5 e uccidendo tre persone e ferendone diverse decine. La settimana scorsa, un treno Amtrak che trasportava membri del Congresso in un ritiro repubblicano nel West Virginia ha colpito un camion vicino a Charlottesville, in Virginia ma fortunatamente non ci sono state vittime .