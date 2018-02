in foto: Kassidy e Jason Sinclair (GoFundMe).

Un'intera famiglia distrutta da un'incidente stradale. È successo all'inizio dello scorso weekend a Weld County, in Colorado, Stati Uniti, dove in seguito allo scontro di ben quattro veicoli sono morti una mamma e i suoi due bambini di 6 e 3 anni. Sheila Sinclair, 29 anni, e il suo primogenito Jason sono deceduti poco dopo l'impatto, mentre la piccola Kassidy ha subito un lungo intervento chirurgico al cervello, ma, nonostante le speranze dei sanitari, non ce l'ha fatta. L'unica a sopravvivere è stata Bella, di soli 18 mesi, che si trovava nella vettura insieme alla mamma e ai fratellini e che è riuscita a cavarsela con qualche osso rotto. Secondo gli inquirenti che sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, nessuno di loro indossava le cinture di sicurezza.

Anche se risultano feriti, nessuno dei passeggeri degli altri veicoli sono in pericolo di vita. Non è ancora chiaro se la donna alla guida della sua auto, sulla quale viaggiava insieme ai suoi tre bambini, ne abbia perso il controllo a causa dell'eccessiva velocità o per le condizioni di tempo avverse, che rendevano ridotta la visibilità. Su questo punto si stanno ancora concentrando le ricerche delle forze dell'ordine impegnate sul caso. Intanto, tutta la comunità è sotto choc per quanto accaduto alla famiglia Sinclair. "Jason assomigliava tanto alla sua mamma – ha scritto sul suo profilo Facebook Stacie Miller Bartolotta, che ha anche lanciato una raccolti fondi su GoFundMe per trovare i soldi necessari a coprire le spese per i loro funerali -. Aveva una grande immaginazione e gli piaceva inventare storie. Era il miglior fratello maggiore del mondo, sempre pronto a far ridere le sue sorelle. Kassidy, invece, era più avventurosa, amava fare ginnastica e andare in bicicletta. Ci mancheranno tantissimo".