Una ragazza di quindici anni di San Antonio, Texas, è morta pochi giorni dopo aver preso l'influenza. Si chiamava Precious Angel Hernandez Cantu ed è il papà Steve ad aver voluto raccontare il suo dramma a una tv locale. L’uomo ha spiegato che la figlia si è sentita male di mercoledì e solo quattro giorni dopo è morta. “Sono stato il primo ad abbracciarla e anche l’ultimo a stringerla”, ha detto l’uomo in lacrime davanti alle telecamere. “La mia bambina era tosta, non aveva paura, adorava disegnare, era molto brava e destinata a fare tante cose buone”, si è sfogato ancora il genitore che ha spiegato di aver portato subito la figlia dal dottore quando ha iniziato ad avere i primi sintomi dell’influenza. La ragazza aveva brividi, febbre, dolori muscolari e stanchezza e le è stata diagnosticata l’influenza di tipo B. Poi però la giovane ha iniziato a lamentarsi anche per dei dolori al petto e al collo tanto che sua madre ha deciso di portarla in ospedale. A quel punto però le sue condizioni sono peggiorate velocemente e la ragazza è morta.

"L'influenza è qualcosa da prendere molto sul serio" – L’ospedale pediatrico in cui si è spenta la giovane per il momento non può dire se la quindicenne è morta per l’influenza. I funzionari hanno spiegato di aver bisogno di indagare sulla causa della sua morte e che sarà necessaria almeno una settimana per avere risposte. “L'influenza è qualcosa da prendere molto sul serio, non avrei mai pensato che sarebbe successo a me, alla mia bambina. Se i vostri figli hanno la febbre o qualche sintomo portateli dal medico o in ospedale. Anche se pensate che non sia niente”, ha intanto voluto mettere in guardia il papà della vittima facendo anche un appello alla sua comunità: “Per favore, se siete malati restate in casa, non trasmettete il virus ad altri, alcuni bambini non sono così forti”.