STATI UNITI – Una serie di esplosioni di gas ha scosso tre cittadine del Massachusetts: Lawrence, Andover e North Andover. Lo ha reso noto la polizia spiegando di avere avuto segnalazioni su almeno 17 esplosioni. Decine di edifici sono in fiamme ed è stato diramato l'ordine di evacuazione.

Il capo della polizia della città di Lawrence ha detto che ci sono da 20 a 25 case in fiamme e che ci sono così tanti fuochi "non si riesce a vedere il cielo".

Il giornale Eagle-Tribune a North Andover riporta che almeno una casa è stata distrutta e molte altre hanno preso fuoco a causa di un problema con una linea del gas che alimenta le case di Andover, North Andover e Lawrence.

Il capo della polizia di Lawrence, Roy Vasque, ha dichiarato a The Eagle-Tribune che "non ha mai visto nulla di simile".

"Sono in corso diverse evacuazioni dove c'è odore di gas" ha riferito la polizia del Massachusetts via Twitter. I media locali parlano di feriti mentre mostrano le immagini di interi edifici in fiamme. La Columbia Gas sta esortando i residenti ad evacuare se sentono odore di metano.