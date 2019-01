L'ultima trovata in fatto di funerali è la cosiddetta human composting, un'alternativa alla classica tumulazione, alla sepoltura e anche alla cremazione che consiste nella trasformazione del corpo del defunto in fertilizzante. La novità arriva dagli Stati Uniti, in particolare dallo stato di Washington, dove è allo studio la possibilità di legalizzare questa pratica presentata come molto ecologica ed economica. Secondo il senatore Jamie Pedersen, l'opzione sarebbe stata accolta positivamente dai cittadini "entusiasti di diventare un albero o di avere una differente alternativa per se stessi", ha raccontato a Nbc News.

Nella pratica dell' human composting il cadavere viene collocato in un contenitore ricco di terra e nutrienti, dove lentamente si decompone trasformandosi in fertilizzante. I resti umani – spiega nello specifico il Corriere – "vengono imbalsamati, avvolti in un sudario, e posizionati in un lungo vaso cilindrico contenente un letto di materiale organico come trucioli di legno, erba medica e paglia. L’aria viene poi periodicamente aspirata all’interno del vaso, fornendo ossigeno per accelerare l’attività microbica. Nel giro di circa un mese, i resti vengono ridotti a compost che può essere utilizzato per la coltivazione di nuove piante". I vantaggi sarebbero molteplici: non solo per l'ambiente, ma anche per le tasche dal momento che si risparmierebbero circa 2mila dollari rispetto alla tradizionale sepoltura.

Sulla possibilità di trasformare in fertilizzante il proprio caro il senatore democratico Jamie Pedersen sta conducendo una dura battaglia: dopo la bocciatura rimediata nel 2017 a causa delle pressioni della Chiesa, tra un mese il disegno di legge verrà ripresentato in abbinamento con un'altra pratica, l’idrolisi alcalina, che prevede la dissoluzione dei cadaveri in un recipiente pressurizzato con acqua e soda fino a quando non restano solo liquido e ossa.