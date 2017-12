Un’insegnante dell'Oregon è stata arrestata con l’accusa di avere una relazione sessuale con uno studente. Andrea Baber, 29 anni, è stata presa in custodia nella sua casa di Cottage Grove venerdì scorso; pochi giorni prima, era stata sorpresa a letto dal marito insieme ad un adolescente, secondo quanto riportato da The News-Review. Le forze dell'ordine hanno appreso per la prima volta della relazione extraconiugale della Baber la settimana scorsa, dopo che il padre del ragazzino ha ricevuto un'e-mail anonima nella quale gli veniva chiesto se fosse a conoscenza del fatto che il figlio adolescente aveva una relazione sessuale con la prof. In allegato, c'erano diverse foto della 29enne e del ragazzo a letto insieme, secondo i documenti del tribunale.

Andrea Baber ha lavorato alla Logos Christian Academy di Springfield dove ha insegnato Lingua e Letteratura, Scrittura II e Comunicazione vocale. Il sergente Chris Merrifield dell'ufficio dello sceriffo della contea di Douglas afferma che la relazione sarebbe iniziata nel 2016, quando lo studente aveva 15 anni. Ora il rapporto continuerebbe su “base regolare” con la Baber che “fornisce anche il ragazzo con della marijuana”, ha riferito The Register-Guard, sempre citando Merrifield. La prof ora deve rispondere di stupro di terzo grado, sodomia di terzo grado, distribuzione illegale di marijuana ad un minore di 18 anni, corruzione sessuale online ad un minore. Ora è detenuta su cauzione di $ 456,250 nel carcere di Douglas County.