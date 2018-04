Un bambino della Carolina del Sud è morto dopo essere stato lasciato per ore in un'auto bollente. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il portavoce della polizia di North Charleston, Spencer Pryor, ha detto che il padre del bambino avrebbe dimenticato di lasciare il figlio all’asilo e con lui in auto si è diretto al lavoro. E mentre il papà iniziava la sua giornata al lavoro, il bambino è rimasto per ore all'interno dell'auto in un giorno in cui il Servizio meteorologico nazionale ha affermato che le temperature hanno raggiunto i 29 gradi Celsius. Il tragico incidente è avvenuto martedì. Il portavoce della polizia ha detto anche che ad accorgersi dell’assenza del piccolo all’asilo è stata la madre, che solo a quel punto – in serata – ha chiamato il marito.

Il bambino dichiarato morto in ospedale – Il bambino è stato trovato privo di sensi sul sedile posteriore dell’auto. Immediatamente è stato portato in ospedale, dove però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'ufficio del coroner determinerà la causa della morte. Il nome della famiglia che ha subito il grave lutto non è stato reso noto né è stata comunicata l’età della vittima. Non è la prima volta che purtroppo si verificano incidenti come quest'ultimo registrato in Carolina del Sud. Secondo alcuni dati aggiornati al giugno 2017 e diffusi da una associazione no-profit che da anni è attiva per evitare morti come queste, negli Stati Uniti muoiono una media di 37 bambini l’anno nell’abitacolo dell’auto di famiglia.