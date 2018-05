Una nuova sparatoria negli Stati Uniti, e ancora una volta il teatro prescelto è stata una scuola, la Noblesville West Middle School. Stando a quanto riferito Dave Bursten, capo della polizia dello stato dell'Indiana, una persona armata ha aperto il fuoco su studenti, insegnanti e assistenti tecnici causando due feriti, che sono stati trasportati all'ospedale metodista della città e di cui al momento non si conoscono le condizioni: sempre stando alle informazioni diffuse dalle autorità statunitensi i feriti sarebbero un adulto e un adolescente, mentre gli altri studenti che si trovavano a lezione sono stati evacuati. Il sospetto attentatore è invece stato reso inoffensivo dalla polizia, che ora l'avrebbe in custodia e lo starebbe sottoponendo a interrogatorio per chiarire le motivazioni del suo folle gesto.

La scorsa settimana una sparatoria dalle conseguenze ben più gravi ha avuto luogo alla Santa Fe High School: subito dopo un'esercitazione volta ad insegnare agli studenti come comportarsi in caso di attentato il 17enne Dimitrios Pagourtzis ha aperto il fuoco ed ha ucciso dieci persone, ferendone molte altre. Come se non bastasse l'attentatore ha piazzato "tubi bomba" e pentole pronte ad esplodere in tutta l'area dell'istituto, che è stata bonificata dagli artificieri. Sono oltre venti i conflitti a fuoco che nel solo 2018 hanno avuto luogo nelle scuole statunitensi, con numerose vittime sia tra gli studenti che tra gli insegnanti. Il Presidente Donald Trump ha promesso che farà di tutto perché episodi simili non si ripetano, ma ha sempre rifiutato di imporre una stretta sulla vendita di armi da fuoco.