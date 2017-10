Il presidente americano Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare, la prossima settimana, che non rispetterà l'accordo nucleare con l’Iran ratificato dal suo predecessore Barack Obama. Lo scrive il Washington Post. Secondo il presidente degli Stati Uniti, l’intesa con l’Iran non sarebbe nell'interesse del Paese. Il quotidiano annuncia che Trump dovrebbe tenere un discorso il 12 ottobre, illustrando una più ampia strategia per fronteggiare il Paese che secondo il presidente sponsorizza il terrorismo e destabilizza la regione mediorientale. La mossa di Trump – che il 20 settembre, rispondendo a una domanda dei giornalisti, aveva detto di avere preso una decisione sull’accordo ma si era rifiutato di dire quale fosse – sarebbe il primo passo di un processo che potrebbe portare a nuove sanzioni Usa contro l'Iran. In caso di bocciatura da parte del Presidente, infatti, il Congresso ha 60 giorni per valutare i passi successivi, decidendo per esempio se imporre nuovamente le sanzioni a cui Washington aveva rinunciato in virtù dell'accordo.

Trump criptico coi leader militari: “Calma prima della tempesta”.

Il Presidente ha lanciato un messaggio criptico dopo un incontro con i leader del corpo militare americano, avvenuto nella serata di ieri alla Casa Bianca. “Forse è la calma prima della tempesta”, ha detto Trump senza spiegare cosa intendesse. “Che tempesta?”, ha chiesto un giornalista presente: “Sull’Iran? Sull’Isis? Su cosa?”. Il Presidente si è limitato a dire che gli Stati Uniti hanno “i migliori militari al mondo” e a chi, a quel punto, gli ha richiesto di che tempesta stesse parlando, Trump ha replicato: “Lo scoprirete”.

Il capo dell'Agenzia atomica iraniana: accordo non rinegoziabile.

“Se gli Usa lasciano l'accordo sul nucleare e gli altri fanno altrettanto, l'accordo sarà finito. Ma se lo faranno solo gli Usa, il nostro comitato di monitoraggio dell'accordo prenderà una decisione in proposito”, è il commento di Ali Akbar Salehi, capo dell'Agenzia atomica iraniana (Aeoi), intervistato dalla tv pubblica iraniana prima delle indiscrezioni del Washington Post. “Abbiamo sottolineato più volte che l'accordo non è rinegoziabile. Alcune (parti) lo vorrebbero fare dal punto di vista tecnico, ma non è rinegoziabile”, ha aggiunto sottolineando che della stessa opinione sono anche la Russia, la Cina e la rappresentante per la politica Ue Federica Mogherini.