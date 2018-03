Centinaia di migliaia di studenti sono scesi oggi nelle strade di Washington e di altre città statunitensi per manifestare contro le armi nei cortei intitolati “Marcia per le nostre vite” organizzati dopo la terribile strage di San Valentino nella scuola di Parkland, in Florida. Quello che ha attraversato il centro di Washington è un fiume in piena: “Noi siamo la generazione del cambiamento”, ha detto Ann, una ragazza di diciotto anni della Pennsylvania che ha sottolineato con orgoglio di essere già registrata per votare e di essere lì “perché da qui parte il cambiamento”. Gli studenti e i partecipanti alla marcia chiedono che il Congresso approvi leggi più restrittive sull'accesso alle armi. Con lo slogan #NeverAgain, i manifestanti hanno mostrato cartelli come “Le vite perse non sono statistiche”, “Dateci libri non pistole”, “Make America safe again”, una rivisitazione del noto slogan del presidente Trump.

La nipote di Martin Luther King parla a Washington – La nipote di Martin Luther King, 9 anni, è salita sul palco a Washington ed emulando il nonno ha detto di avere anche lei un sogno: “Un mondo senza armi”. “Mio nonno aveva un sogno, che i suoi quattro figli non fossero giudicati per il colore della loro pelle ma per il loro carattere. Io ho un sogno che questo sia un mondo senza armi”, ha detto Yolanda Renee King, che ha trascinato la folla in un canto: “Spargete la voce che avete sentito, in tutto il paese, noi saremo una grande generazione”.

I Clooney a Washington, Paul McCartney a New York – L'iniziativa degli studenti contro le armi ha raccolto il sostegno di molte celebrità di Hollywood tra cui anche George Clooney, che insieme alla moglie Amal ha anche robustamente finanziato l'organizzazione, donando 500.000 dollari. “Mi avete reso nuovamente orgoglioso del mio Paese”, ha scritto Clooney in una lettera agli studenti del liceo di Parkland pubblicata nell'edizione Usa del Guardian. “Siamo al 100% con voi ma entrambi pensiamo fortemente che questa è la vostra marcia. Il vostro momento”, hanno aggiunto i coniugi Clooney. Tra i molti volti noti e personalità dello spettacolo che appoggiano e hanno preso parte alla mobilitazione in tutti gli Stati Uniti c’è anche Paul McCartney, che ha partecipato al corteo di New York: “Uno dei miei migliori amici è stato ucciso da un'arma proprio qui vicino, per me è importante”, ha detto McCartney, ricordando John Lennon.