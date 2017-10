Rebecca Bredow, una mamma "No Vax" statunitense, ha dichiarato pubblicamente di essere disposta anche ad andare in carcere pur di non vaccinare suo figlio. Dopo essere stata denunciata dal suo ex marito – che reputa indispensabile vaccinare il piccolo – la donna è stata processata. La Brendow ha iniziato ad opporsi all'immunizzazione dal momento in cui i trattamenti sono stati raggruppati. "Preferisco finire dietro le sbarre per qualcosa in cui credo che cedere a qualcosa in cui non credo", avrebbe affermato recentemente la signora americana. Secondo la donna "ciascuno deve essere libero di fare le proprie scelte", anche se tali scelte rischiano di compromettere la salute di altri soggetti. La Bredow ha dichiarato che il suo ex marito, Jason Horne, vuole che suo figlio riceva tutte le sue vaccinazioni e per questo l'ha citata in giudizio. Entro le 9 di oggi, Rebecca avrebbe dovuto immunizzare suo figlio. Se non l'ha fatto per lei si spalancheranno le porte del carcere. La donna si è ripetutamente dichiarata contraria al raggruppamento di tanti vaccini in un'unica dose. La Bredow ha anche sottolineato di essere la principale responsabile del figlio, anche se il giudice, nel 2008, aveva concesso la custodia legale all'ex marito. A sostegno delle sue tesi la mamma del Michigan ha affermato di aver letto decine di libri, documentandosi accuratamente sulle vaccinazioni e, alla fine, di aver ritenuto che la cosa migliore sia non vaccinare il figlio.