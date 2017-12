A Philadelphia una bambina di quattro mesi è stata aggredita brutalmente in casa da quello che i suoi genitori credono possa essere stato un procione. Un animale che le ha lasciato gravi ferite al volto, tanto la piccola Jourimi ha ricevuto 65 punti di sutura in ospedale. A scrivere dell’episodio, avvenuto mercoledì sera nella casa della piccola negli Stati Uniti, sono i media locali. Da quanto ricostruito, a trovare la bambina sul pavimento col sangue su tutto il volto è stata la mamma, Ashley Rodgers. La donna aveva messo a dormire la figlioletta e si era allontanata per accompagnare l’altro figlio di sei anni in bagno quando il procione sarebbe entrato in camera e avrebbe aggredito al volto la bambina. Secondo la mamma, l’animale avrebbe trascinato la piccola nella camera. La donna avrebbe poi visto il procione allontanarsi lungo le scale.

La bimba trovata a terra nella cameretta – “Era distesa sul pavimento, col sangue su tutto il viso e sul pigiama”, ha spiegato la donna ai media. “Ho pensato fosse un incubo”, ha aggiunto il padre, “il mio cuore si è fermato, non sapevo cosa e cosa pensare”. La piccola è stata subito portata in ospedale dove i medici hanno curato le sue gravi ferite con numerosi punti di sutura. Lentamente si sta riprendendo e fortunatamente non ha riportato danni agli occhi. Dopo l’incidente, nella casa di Philadelphia è intervenuta una squadra di veterinari ma il procione non è stato trovato. E i residenti della zona vivono nella paura di eventuali nuovi attacchi.