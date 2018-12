Una madre è stata arrestata per aver nascosto per 5 anni la diagnosi di diabete della figlia quattordicenne. Come ha riportato il Si chiamava Emily Ikue-Rose Hampshire, una ragazza di Alton, cittadina della contea di Madison in Illinois. Sua mamma, Amber L. Hampshire, è stata accusata di omicidio colposo. Secondo i giudici la donna, 39 anni, non avrebbe curato adeguatamente la figlia e avrebbe nascosto deliberatamente ai medici le condizioni di salute della figlia, alla quale le era stata diagnosticata la malattia nel 2013.

Fino alla tragica fine della giovane: lo scorso 3 novembre Emily Ikue-Rose Hampshire si è spenta presso il SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital di Saint Louis. E' morta per una chetoacidosi diabetica, grave complicanza metabolica del diabete mellito. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la ragazza ha avuto un peggioramento improvviso, che le ha provocato un arresto cardiaco. La donna non aveva fornito ai medici la cartella clinica della figlia, redatta qualche mese fa dal St. Louis Children’s Hospital, dove la giovane era stata ricoverata in seguito a una polmonite. I medici, dunque, non sono riusciti ad agire tempestivamente, sprecando tempo a fare una nuova diagnosi ed a iniziare la terapia.

Ad fine ottobre Emily cominciava ad accusare una forte debolezza, accompagnata da vomito e diarrea. I genitori, però, nonostante fosse diabetica, hanno temporeggiato, invece di trasportarla d'urgenza in ospedale, fino a quando non l'hanno ritrovata priva di sensi sul letto della sua cameretta, e decretando così la sua morte.

Amber L. Hampshire è stata ritenuta responsabile per la grave omissione di informazioni dai giudici del Madison County court. Secondo l'avvocato Tom Gibbons la donna avrebbe deliberatamente nascosto quelle informazioni fondamentali. Inoltre la ragazza, pur essendo affetta da questa malattia cronica, non è mai stata sottoposta a terapia insulinica, né alle visite mediche di controllo necessarie per seguire il decorso del diabete.