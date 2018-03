È stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico al cervello per rimuovere i coaguli di sangue dopo aver trascorso un viaggio in treno di ben 20 ore sdraiata su un fianco a giocare con il suo smartphone. La donna, 47 anni, ha detto di aver usato il telefono “per ammazzare il tempo” durante il tragitto dalla sua casa nella provincia di Henan, nella Cina centrale, alla città di Guangzhou, capitale della provincia meridionale del Guangdong. Un percorso di quasi mille chilometri che la donna avrebbe trascorso quasi totalmente prona. Quando è scesa dal treno a Guanzhou, è svenuta quasi immediatamente sulla piattaforma. Portata in ospedale e sottoposta a tac, i medici hanno subito identificato la causa del problema: diversi coaguli di sangue nel suo cervello.

È stata sottoposta ad un intervento chirurgico della durata di tre ore per la rimozione dei grumi “insolitamente grandi”, come ha spiegato il neurologo della Jinan University di Guangzhou, Meng Heng, ai media locali: "Abbiamo tolto molti coaguli di sangue, di quasi due centimetri (poco meno di un pollice) in totale, il doppio della dimensione media. Pensiamo che sia rimasta nella stessa posizione per troppo tempo, cosa che ha compresso i vasi sanguigni sul lato destro del collo” ha spiegato il medico. La donna si sarebbe già ripresa dopo l'incidente e l’intervento. Meng ha ammesso come siano sempre più numerosi i pazienti che si presentano con sintomi simili, di solito “giovani tossicodipendenti da smartphone”. “La 47enne si sta riprendendo bene dall'intervento, ma speriamo che passi meno tempo a giocare sul suo telefono” ha detto Meng.