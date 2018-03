Si sottoponeva da circa due anni ad una seduta al mese di apipuntura, un particolare trattamento che prevede, come dice anche il nome, di farsi pungere dalle api per sfruttare presunte capacità curative contenute nel loro veleno. È morta per choc anafilattico una donna spagnola di 54 anni: dopo una di queste sessioni, a cui si sottoponeva per combattere lo stress e i dolori muscolari, ha improvvisamente avuto difficoltà a respirare e a ha perso conoscenza. Trasportata d'urgenza in ospedale a Madrid, è stata tenuta in osservazione e sotto cura per alcune settimane prima del peggioramento definitivo. Un caso, questo, che entrerà nella storia della letteratura medica, in quanto è il primo decesso dovuto agli effetti dell’apiterapia che sia mai stato accertato.

Questa pratica, molto usata soprattutto nell'Estremo Oriente, è diventata negli ultimi anni anche una moda diffusa in Occidente. Consiste nello schiacciare l’ape sul punto desiderato finché non estrae il pungiglione, che, rilasciandone il veleno, aiuterebbe a combattere una serie di problemi, dai reumatismi fino addirittura al cancro. Ma la comunità scientifica internazionale ha sempre messo in guardia chi si avvicinava a questa pratica sul fatto che non ne è mai stata confermata l'efficacia per essere considerata a tutti gli effetti una terapia. Uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista "Plos One" ha, inoltre, provato che, in questo genere di trattamenti, il rischio di effetti avversi è 261 volte maggiore rispetto a una normale puntura dell’insetto. Come hanno spiegato gli esperti del Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, che hanno riportato la notizia della morte della 54enne spagnola, "l'esposizione ripetuta ad un allergene, in questo caso il siero dell’ape provoca un rischio aumentato di reazione allergica grave rispetto alla popolazione normale".