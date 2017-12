Incuranti dei pericoli, lasciavano i figlioletti piccoli per ore in giardino da soli e con i pannolini pieni di feci mentre in casa regnavano spazzatura e sudiciume in tutte le stanze. Per questo due giovane mamme statunitensi sono state arrestate dalla polizia a Lyman, nello stato della Carolina del Sud, con l'accusa di violenza e abbandono di minori. Gli agenti sono arrivati nell'abitazione che le due donne condividono dopo una segnalazione che indicava dei bambini con pannolini che giocavano in un cortile senza sorveglianza. Al loro arrivo in effetti i poliziotti hanno trovato sei bambini nel cortile, tutti di età inferiore ai 5 anni, che giocavano con pannolini sporchi e con diversi oggetti estremamente pericolosi.

Il bimbo più grande ha indicato che in casa c'erano adulti così gli agenti sono entrati e hanno trovato sdraiata sul divano una delle due donne poi arrestate, una mamma single con tre bimbi che condivide l'abitazione con la parente che ha altri tre bambini. Gli agenti quindi hanno ispezionato la casa scoprendo che era piena di spazzatura, bottiglie di liquori e feci oltre a della droga e vario armamentario per consumarla. Le due donne, la 27enne Fallon Stowell e la 26enne Logan Stowell, sono finite quindi in manette e rinchiuse nel centro di detenzione della contea di Spartanburg. I piccoli invece sono stati posti in custodia protettiva al Dipartimento dei servizi sociali.