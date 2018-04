L’ex first lady Barbara Bush è in fin di vita e ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche. 92 anni, soprannominata ‘Silver fox', l'ex first lady americana moglie di George H. W. Bush, 93 anni, 41º presidente degli Stati Uniti, e madre di George junior,71enne, 43º presidente americano, da più di un anno combatte una malattia ai polmoni (broncopneumopatia cronica ostruttiva) oltre a diversi problemi cardiaci. Ora è nella casa di famiglia a Houston, in Texas, e sta ricevendo solamente delle cure palliative. La notizia è stata anticipata dalla CNN e confermata dal portavoce di famiglia: “Non sorprenderà chi la conosce che Barbara Bush è stata una roccia di fronte alla malattia, preoccupandosi non per se stessa ma per gli altri — ha dichiarato il portavoce Jim McGrath —. Ora è circondata dai suoi cari”.

Chi è Barbara Bush

Barbara è una delle due sole first lady ad essere state insieme moglie che madre di un presidente degli Stati Uniti. L’altra è Abigail Adams, moglie di John Adams (secondo presidente degli Stati Uniti d'America, 1797-1801) e madre di John Quincy Adams (6º Presidente degli Stati Uniti d'America). Alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, la 92enne è ancora una personalità molto popolare nel Paese, anche e soprattutto per il suo stile forte, diretto e autoironico. Aveva sposato George H.W. Bush nel 1945: la coppia ha sei figli – tra cui George W. Bush, Presidente degli Stati Uniti tra il 2001 e il 2009 – e Jeb Bush, governatore della Florida 1999-2007 e candidato senza successo alle primarie repubblicano per la Casa Bianca nel 2016 – e il più lungo matrimonio della storia presidenziale Usa (73 anni).