Sono giorni di ansia e di paura nella piccola cittadina di Lumberton, nello Stato della Carolina del Nord, in Usa, dopo la scomparsa di una giovane ragazza del posto, la 20enne Abby Patterson. La ragazza è sparita nel nulla alcune settimane fa dopo aver detto alla madre che sarebbe rientrata presto e da allora di lei si sono completamente perse le tracce. La ragazza era indipendente e viveva per molti mesi all'anno in un'altra città, dunque non aveva alcun motivo per allontanarsi dalla famiglia senza avvertire. A destare ancora più preoccupazione però una serie di macabri ritrovamenti avvenuti nella stessa cittadina di poco più di ventimila abitanti.

Nei mesi scorsi infatti nell'area la poliza ha rinvenuto in diverse occasioni i cadaveri di ben tre ragazze, tutte abbandonate in periferia. Un caso preoccupante che fa sospettare la presenza di un possibile serial killer nella zona e che ha richiamato anche l'attenzione dell'Fbi che è intervenuta per coadiuvare la polizia locale nelle indagini. Il primo ritrovamento risale all'aprile scorso quando gli investigatori hanno trovato il corpo della 32enne Christina Bennett in una casa abbandonata di Lumberton. Lo stesso giorno, i resti di Rhonda Jones di 36 anni sono stati trovati in un contenitore di rifiuti nelle vicinanze. All'inizio di giugno infine il corpo di Megan Oxendine di 28 anni è stato trovato a circa 500 metri da dove sono stati trovati i resti delle altre due donne.

I tre corpi delle donne non mostravano segni evidenti di trauma ma le autorità stanno aspettando i risultati dell'autopsia. Il capo della polizia di Lumberton, Michael McNeill, ha spiegato ai media locali che non è chiaro se esiste una connessione tra i quattro casi di sparizione ma si sta indagano a tutti i livelli per cercare di ricostruire le ultime ore di vita delle ragazze. La polizia ha già identificato l'uomo con cui Abby Patterson è stata vista l'ultima volta ma non ha voluto chiarire se è indagato. La famiglia della giovane intanto ha offerto una ricompensa di 5mila dollari a chi darà informazioni chiave sulla scomparsa della 20enne .