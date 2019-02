Cinque bambini sono stati scaraventati fuori dall’auto di famiglia dopo essere stati coinvolti in un incidente mattutino durante il fine settimana nello Stato americano del Maryland: purtroppo nessuno di loro è sopravvissuto. Secondo quanto si legge sui media locali, nessuno dei piccoli – tutti di età compresa tra i cinque ei 15 anni –indossava le cinture di sicurezza nella parte posteriore del veicolo. Cinture di sicurezze che invece avrebbero salvato la vita ai loro genitori, Dominque Taylor, 32 anni, e Cornell Simon, 23 anni, rimasti feriti non gravemente.

La tragedia intorno alle 4.30 di domenica mattina. Stando alle ricostruzioni, la donna avrebbe perse il controllo delle vettura col veicolo che prima si è ribaltato, poi ha colpito diversi alberi prima di fermare la propria folle corsa in un campo nel Maryland. Paris Dixon, 4 anni, Rickelle Ricks, 6, London Dixon, 8, Zion Beard, 14, e Damari Herald, 15, sarebbero stati scagliati fuori dalla Chrysler Pacifica e dichiarati morti sul posto. Si trovavano tutti e cinque sui sedili posteriori nel veicolo dove le cinture di sicurezza previste sono per sole tre persone.

Un'indagine è ora in corso per scoprire come si è verificato l'incidente, ma pare che le condizioni del manto stradale avessero risentito delle temperature gelide degli ultimi giorni. Il capitano della state police, Danielle Pickett, ha dichiarato: "Ogni collisione in cui perdiamo la vita è una tragedia. E dove i bambini sono coinvolti, lo è ancora di più".