Nonostante il calo termico che ci porterà a Capodanno, in Italia a livello meteorologico ce la stiamo passando discretamente bene in questi ultimi giorni del 2017. La stessa cosa non si può dire invece negli Stati Uniti, letteralmente stretti nella morsa del freddo: record nel nord del Paese, in Minnesota, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -38,3°C (a International Falls, il precedente record era di -35,5°C nel 1924). Situazione analoga anche negli altri Stati (a New York è previsto un Capodanno “polare”).

E purtroppo dall’America arrivano anche storie tristi: un cane è stato rinvenuto completamente congelato sul portico di una casa a Toledo, cittadina dell’Ohio dove le temperature medie sono di -12°C. La vicenda è stata denunciata da un’ispettrice per i reati sul maltrattamenti degli animali, Megan Brown, che al Toledo Blade ha evidenziato come il proprietario della bestia (di razza American Bully) sarebbe un uomo di 40 anni. Nell’abitazione è stato trovato un altro cane “sottopeso e tremante”. Il proprietario si è limitato ad evidenziare: “Sì, sono entrambi miei. Ma in casa non c’è nessun problema”.

L’uomo ha poi ammesso che le utenze (tra cui il riscaldamento) gli erano state tagliate, ma aveva provveduto ai cani mentre vivevano altrove. “Non sono come uno di loro sia uscito di casa. Non sono sempre lì a casa, ma andavo avanti e indietro e gli portavo da mangiare. Avevano un sacco di cibo e acqua”, ha spiegato al Toledo Blade. Megan Brown ha però affermato di non aver trovato né cibo, né acqua in casa. “Purtroppo sto attraverso un brutto periodo” ha ammesso il 40enne. Probabilmente sarà perseguito per il reato di crudeltà sugli animali nel tribunale municipale di Toledo.