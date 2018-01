Una potente scossa di terremoto di magnitudo 8.2 è stata registrata poco fa, alle 00.31 di martedì ora locale (le 10:31 in Italia) a largo delle coste dell’America del Nord, nel golfo dell’Alaska, a circa 300 km a sud-est delle isole Kodiak. Gli esperti dell’istituto di geologia statunitense (Usgs) hanno localizzato il sisma a 10 chilometri di profondità. Lanciata l’allerta tsunami, anche per l'area della British Columbia. Il sisma è stato segnalato anche sul sito dell'INGV, che riferisce di una magnitudo pari a 7.6 gradi della scala Richter. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. L’evento è stato molto forte tanto da essere avvertito in un raggio di oltre duemila chilometri. Paura e apprensione nello stato più grande e meno popoloso degli Stati Uniti, dove le città costiere della regione hanno tremato per svaiarti secondi, anche ad Anchorage. Sisma avvertito anche nel Canada occidentale.

le. Il sistema di allarme tsunami degli Stati Uniti ha dichiarato l'allerta per alcune zone dell'Alaska e del Canada e ha messo in allarme l'intera costa occidentale degli Stati Uniti. Il Centro allerta Tsunami del Pacifico ha dichiarato: "sono possibili diffuse e pericolose onde di tsunami". La popolazione è stata invitata spostarsi su alture o zone sopraelevate.