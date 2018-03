L'incubo dell'Unabomber che ha seminato il terrore negli USA è finito: stando a quanto riferiscono i media statunitensi il presunto autore di una serie di attentati in Texas nelle ultime settimane sarebbe stato trovato dalla polizia in un quartiere a nord di Austin. L'uomo si sarebbe ucciso facendosi saltare in aria con un ordigno artigianale che indossava.

Proprio ad Austin, la principale città texana, aveva avuto luogo il primo attentato, il 2 marzo scorso. In quell'occasione perse la vita Anthony Stephan House, un uomo di 39 anni. Altre due deflagrazioni erano avvenute il 12 marzo a poche ore di distanza una dall'altra, in due diverse zone della periferia est di Austin, una delle più povere della città. Il primo boato aveva coinvolto due persone: un ragazzo di 17 anni, che era stato trovato gravemente ferito ed era morto poco dopo, e una donna che aveva riportato ferite ma non era in pericolo di vita. I due avevano trovato un pacco di fronte all'ingresso della loro abitazione, dove era esploso. La seconda esplosione del 12 marzo aveva invece coinvolto un'anziana di 75 anni, che aveva riportato gravissime ferite. La quarta bomba è esplosa domenica sera, in un altro quartiere di Austin, e ha ferito due ventenni che probabilmente hanno attivato inavvertitamente la trappola di innesco dell’ordigno. I due sono ancora ricoverati in ospedale ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

Nella notte tra lunedì e martedì una nuova violentissima esplosione in un deposito della società di logistica FedEx di San Antonio. L'ordigno è deflagrato poco dopo la mezzanotte di due giorni fa, quando nel deposito stavano lavorando diverse decine di persone, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La bomba era contenuta in un pacco postale che era stato spedito da Austin ed era diretto ad Austin, un’evoluzione rispetto alle precedenti quattro bombe che erano invece state lasciate in strada, sul marciapiede. Qualche ora dopo l’esplosione della quinta bomba, la polizia ne ha trovata un'altra ancora inesplosa in un altro deposito FedEx più vicino ad Austin.