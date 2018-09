Una famiglia della Florida ha ricevuto un ospite indesiderato qualche giorno fa: una lucertola gigante. Maria e Zack Lieberman hanno raccontato di aver visto la prima volta il rettile di circa 40 chili, quando stavano uscendo per andare a prendere il figlio di 2 anni all'asilo. "Mia moglie urla e ho pensato che fossero i bambini, ma poi ho pensato che non erano neanche a casa”, ha ricordato l’uomo. Il grosso rettile era dentro la loro piscina, come mostrano le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della proprietà. La coppia, come riportano i media USA, non ci ha pensato un secondo a fuggire "Alcuni dei miei altri vicini lo hanno visto vicino al lago, mi hanno detto che si è messo a prendere il sole nel cortile sul retro", ha detto Lieberman. Ad ogni modo, l'animale non è più stato avvistato dallo scorso 27 agosto, ma la paura è che possa essersi nascosto da qualche parte e che potrebbe ricomparire all'improvviso quando meno se lo aspettano. “La preoccupazione principale sono i bambini” ha aggiunto Zack Lieberman.

Il Florida Fish and Wildlife (FFW) ha analizzato il rettile gigante dalle immagini diffuse dalla famiglia e ne ha confermato l'esistenza. Si tratta di una lucertola asiatica del Monitor dell'Acqua ed è "potenzialmente pericolosa", l'animale apparteneva a un vicino di casa della famiglia ma era sfuggito alla loro proprietà. “Poiché è una lucertola grande e potenzialmente pericolosa, vogliamo assicurarci di rimuoverla il prima possibile per ridurre al minimo l'impatto che potrebbe avere sulla salute umana e sulla sicurezza”, hanno fatto sapere gli esperti. L'aspetto più allarmante è che i bambini piccoli per l'animale potrebbero essere scambiati per cibo.