Due ragazzi statunitensi sono stati accusati di aver ucciso mezzo milione di api dopo aver vandalizzato una fattoria specializzata nella produzione del miele a Sioux City, nello Iowa, facendo cadere gli alveari ed esponendo gli insetti a temperature invernali mortali. I due giovanissimi autori del gravissimo gesto hanno 12 e 13 anni e, malgrado la loro età, sono stati tratti in arresto. Ad aggravare la loro posizione il fatto che non si sia affatto trattato di un incidente, bensì di un atto deliberato e assolutamente ingiustificabile. I due adolescenti, infatti, si sono introdotti nella fattoria ed hanno fatto cadere ciascun alveare per puro divertimento, causando la morte di tutte le api.

"I due ragazzi – ha raccontato il proprietario della fattoria – hanno gettato cumuli di neve sulle arnie a terra con l'intento evidente di far morire di freddo tutti gli insetti. Come se non bastasse hanno rubato tutta la strumentazione che utilizziamo abitualmente per la produzione del miele". La notizia ha profondamente indignato migliaia di persone, che proprio per questo si sono rimboccate le maniche per dare una mano alla fattoria. E' stata avviata una campagna di raccolta fondi su GoFundMe che ha permesso di reperire oltre 30.000 dollari, quasi la metà del danno causato dai due ragazzini. "Siamo commossi per la generosità che ci è stata dimostrata e che non ci aspettavamo. Ora speriamo che i due adolescenti paghino per quello che hanno fatto".