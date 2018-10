Drammatica sparatoria nelle scorse ore a Florence, nello stato della Carolina del Sud, in Usa. Sette agenti delle forze dell'ordine sono stati presi di mira e raggiunti da colpi di arma da fuco dopo che un sospetto ha sparato contro di loro mentre tentavano di eseguire un mandato di perquisizione in casa nel tarda serata di mercoledì. Appena i primi tre agenti hanno bussato alla porta dell'abitazione, infatti, l'uomo ha iniziato a sparare contro di loro colpendoli immediatamente; quando i colleghi sono intervenuti per soccorrerli sono stati presi di mira a loro volta. Sul posto sono dovuti intervenire numerosi di agenti e le forze specilli e solo con l'aiuto di un'auto antiproiettile è stato possibile recuperare gli agenti feriti a terra.

Purtroppo per uno di loro non c'è stato nulla da fare. La vittima è stata identificato come Terrence Carraway, un agente in servizio da trenta anni nel dipartimento di polizia locale. Trasportati in ospedale gli altri agenti feriti, alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni. L'uomo subito dopo si è barricato nella casa che è stata circondata dalla polizia. L'intera zona è stata isolata ed è iniziato uno stallo durato diverse ore durante le quali l'aggressore ha tenuto in ostaggio anche alcuni bimbi. Solo dopo un lunga trattativa è stato convinto a desistere ed è stato fermato e condotto in cella. Il maggiore Mike Nunn delll'ufficio dello sceriffo della contea di Florence ha detto che l'attacco è avvenuto mentre gli investigatori hanno tentato di eseguire un mandato di perquisizione a Vintage Place verso le 16. "Il sospetto nella residenza ha aperto il fuoco su di loro", ha detto Nunn, aggiungendo: ""Tre dei nostri sono stati colpiti e il sospetto ha continuato a sparare su altri ufficiali che son intervenuti sulla scena per prestare soccorso".