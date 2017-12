Una bambina di appena sei settimane è stata trovata ancora in vita dopo che sua madre è stata uccisa nella stessa casa con sei coltellate. Il corpo della piccola, ferito ma ancora in vita, è stato trovato in un appartamento di Houston, negli Stati Uniti. "Siamo lieti di annunciare che Shamali Flores, bimba di 6 settimane, è stata trovata questa mattina in un appartamento nel sud ovest di Houston. La bambina è illesa ed è ora ricoverata in un ospedale per accertamenti sul suo stato di salute. Stiamo indagando a fondo", ha scritto la polizia della città texana in un tweet.

Resta ora da capire chi abbia accoltellato per ben sei volte la madre della bimba e perché l'abbia fatto. Con ogni probabilità si è trattato di una persona di conoscenza della famiglia, anche se al momento sembra essere stata esclusa l'ipotesi che a sferrare i fendenti possa essere stato il marito della donna.