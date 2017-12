Una coppia della Carolina del Nord è stata arrestata perché accusata di maltrattamenti sui loro figli, due bambini di quattro e sei anni. Per un periodo lungo almeno due anni Natasha Shaniece Forrest, ventiquattro anni, e il marito Tevin Deangelo McDonald, ventisette anni, avrebbero picchiato e anche preso a morsi i loro due bambini. Entrambi dovranno rispondere di abusi su minori. Abusi che hanno provocato gravi lesioni ai figli. Secondo quanto emerso, i due bambini erano gravemente malnutriti e avevano segni di morsi umani sul corpo. Entrambi inoltre avrebbero riportato cicatrici permanenti con conseguenti danni psicologici. La mamma e il papà si alternavano per picchiare ripetutamente i loro figli anche con una prolunga.

La mamma e il papà già condannati in passato – Secondo quanto si legge sui media locali, già in passato i due avevano avuto problemi con la giustizia. In particolare la mamma dei bambini nel 2013 era stata condannata per abuso di minori. Secondo quanto accertato, al momento comunque era libera. Il marito invece ha avuto in passato una condanna per sequestro e rapina. Il passato violento della coppia, che avrebbe anche un terzo figlio, è il motivo per il quale il procuratore ha insistito per tenerli entrambi dietro le sbarre. Entrambi attualmente sono in carcere con una cauzione fissata a 500.000 dollari.