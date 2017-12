Quando ha visto il fumo uscire dalle stanze di un condominio si è avvicinato per capire cosa stava accadendo: ha udito le urla di alcuni bambini e senza pensarci su due volte ha abbattuto la porta d'ingresso del palazzo e tratto in salvo due bimbi di 10 e 3 anni. L’artefice di questo eroico gesto è Anival Angulo, un senzatetto 36enne di Las Vegas. I vigili del fuoco hanno raccontato l’accaduto ed elogiato il clochard con un post pubblicato su Facebook. Nel frattempo, sui social è stata lanciata una raccolta fondi. “Ho visto i bambini e, dopo aver saltato la recinzione, sono entrato in casa”, ha spiegato Angulo alla Cnn. I vigili del Las Vegas Fire and Rescue hanno dichiarato che, alla vista dell’uomo, la bimba di 3 anni gli è corsa incontro aggrappandosi alle sue gambe. “Li ho presi e portati via. Sapevo di doverlo fare”, ha aggiunto il senza fissa dimora.

Quel giorno, i bimbi erano stati lasciati al nonno. Quando l’incendio è divampato, tuttavia, si trovavano in una stanza diversa rispetto all’anziano. Dopo il clochard, sono intervenuti ipompieri, che nel giro di pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme. L’incendio è stato probabilmente provocato da una pentola lasciata sul fuoco. Anche le altre persone coinvolte non hanno riportato ustioni o ferite. I bambini sono stati subito accompagnati in ospedale, ma stanno bene. "Sono salvi grazie ad Angulo”, hanno scritto i vigili del fuoco.

L'uomo è diventato un eroe a Las Vegas. Gli utenti dei social network hanno apprezzato e ammirato il gesto del clochard e hanno lanciato una raccolta fondi su Gofundme per aiutarlo. “Mi piacerebbe dare una mano a quest’uomo e ringraziarlo per quanto ha fatto", si legge sul sito.