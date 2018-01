Uno dei più solidi tabù dell'esercito statunitense, il più potente del mondo, è stato finalmente abbattuto: Daniel Hall, 30 anni, e Vincent Franchino, 26, entrambi piloti di elicotteri Apache dell'aeronautica, si sono sposati nella storica cappella neogotica di West Point, davanti a molti militari in divisa ufficiale. Il loro è il primo matrimonio omosessuale tra due militari in servizio.

Da decenni nell'esercito americano vigeva la regola del ‘don't ask, don't tell', non chiedere e non dire a nessuno il proprio orientamento sessuale. Solo nel 2012, nel pieno dell'amministrazione Obama, i due militari hanno palesato di avere una relazione, di certo non semplice in un ambiente generalmente omofobo come le forze armate. "Qualcuno iniziò a chiamarci froci", ha ricordato Franchino, secondo cui tuttavia "la libertà del poter camminare in strada tenendosi per mano è milioni di volte meglio del ‘Don't Ask, Don't Tell'".

In realtà il matrimonio tra i due piloti non è in assoluto la prima unione omosessuale celebrata a West Point: Larry e Daniel Lennox-Choate, due ex cadetti, si sono sposati nella cappella dell'Accademia nel 2013, ma erano entrambi civili all'epoca delle nozze. La nuova cerimonia celebrata nei giorni scorsi di fatto infrange un tabù durato decenni nele forze armate Usa e arriva sei mesi dopo il tentativo di Donald Trump di impedire ai transessuali di servire il Paese in divisa: "Sottoscriviamo la filosofia di Harvey Milk, (il primo gay eletto a una carica politica negli anni '70 a San Francisco)", ha spiegato Hall: "È importante uscire allo scoperto e dare un esempio di normalità".