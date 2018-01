Morire a ventuno anni a causa di quella che sembrava una normale influenza. È quanto accaduto a Kyler Baughman, un giovane bodybuilder della Pennsylvania venuto a mancare il 28 dicembre scorso dopo alcuni giorni di influenza. La sua famiglia, ancora senza parole per la perdita del ragazzo, ha tentato di ricostruire quanto è accaduto anche per mettere in guardia altre persone sui pericoli dell’influenza. Come si legge sui media americani, il giovane bodybuilder aveva avuto i primi sintomi influenzali – come una leggera tosse e il naso congestionato – pochi giorni prima di Natale. Sintomi a cui inizialmente non ha dato molto peso tanto che il 26 dicembre è tornato a lavoro. Ma quel giorno il ragazzo ha iniziato a sentire un peso sul petto e così, come ha spiegato la sua fidanzata, si è deciso a tornare a casa per sdraiarsi un po’ e cercare di riposarsi.

Nel giro di 48 ore però le condizioni di salute del giovane si sono aggravate tanto che Kyler è stato portato prima in un pronto soccorso della contea di Westmoreland e poi in aereo al centro medico dell'Università di Pittsburgh. E lì il giovane è morto il 28 dicembre a causa di uno choc settico causato proprio dal virus influenzale. “Kyler era sano e forte prima dell’influenza e stava studiando duramente per diventare un personal trainer”, ha dichiarato la mamma ai media locali. “Prestate maggiore attenzione ai segnali del vostro corpo”, ha aggiunto il papà del ragazzo sollecitando tutti a non perdere tempo neppure davanti a una semplice influenza.